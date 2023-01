Défice externo da UE aumenta no terceiro trimestre para 90,2 mil milhões

90,2 mil milhões de euros no terceiro trimestre de 2022, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat. O saldo da conta corrente da UE, ajustado de sazonalidade, foi superior ao registado no trimestre anterior e, em percentagem do PIB, foi de -2,3% entre julho e setembro.As estimativas do Eurostat apontam para que a balança de pagamentos da UE tenha sido deficitária pelo segundo trimestre consecutivo, depois de no segundo trimestre ter registado um défice de 40,3 mil milhões de euros (-1% do PIB). Já nos primeiros três meses do ano passado, a UE registou um excedente externo de 16,6 mil milhões

A contribuir para o aumento do défice externo da UE estão a guerra na Ucrânia e a política de "covid zero" na China, que obrigou a confinamentos massivos, com impacto nas trocas comerciais.