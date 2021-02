Portugal foi o quinto país da Zona Euro que mais cresceu no quarto trimestre

O crescimento em cadeia de 0,4% da economia portuguesa no quarto trimestre de 2020 foi o quinto mais elevado entre os países da Zona Euro que já apresentaram dados.





De acordo com o relatório publicado esta terça-feira pelo Eurostat, Espanha igualou o crescimento de Portugal e melhor só a Dinamarca, Chipre, Lituânia e Letónia.





Já a Zona Euro registou uma contração de 0,6% face aos três meses anteriores, ainda assim melhor do que o anunciado na primeira estimativa (-0,7%).





Entre as grandes economias, e numa altura em que vários países ainda não reportaram o seu PIB do quarto trimestre, apenas a Alemanha conseguiu crescer. A maior economia europeia avançou 0,1% no quarto trimestre, enquanto França contraiu 1,3% e Itália recuou 2%.





Alargando a análise a toda a União Europeia, há mais países com um crescimento acima de Portugal, como é o caso da Roménia (5,3%), Bulgária (2,2%), Hungria (1,1%) e Suécia (0,5%).





Já no terceiro trimestre a economia portuguesa tinha tido a quarta recuperação mais robusta (13,3%) da Zona Euro (11,5%), mas também porque no segundo trimestre tinha sofrido uma contração mais severa (-13,9 vs -11,4%).





É por isso que na comparação homóloga entre o quarto trimestre do ano passado com o mesmo período de 2019 Portugal continua atrás da Zona Euro, indicando que tem um caminho mais longo a percorrer para chegar aos níveis pré-pandemia.





O PIB de Portugal contraiu 5,9% em termos homólogos no quarto trimestre, o que compara com a queda de 5% na Zona Euro (melhor do que na primeira estimativa, que apontava para -5,1%).





Muitos países sofreram quebras menos fortes, mas vários também sofreram contrações mais acentuadas. É o caso de Espanha (-9,1%), Itália (-6,6%) e Áustria (-7,8%).





(notícia em atualização)