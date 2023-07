Preços dos legumes, alojamento e outros serviços continuam a subir acima de dois dígitos

Enquanto a inflação continua a abrandar, há um número significativo de produtos com preços ainda acima de 10%. Legumes lideraram o "ranking" com a maior subida homóloga de preços entre os produtos considerados no cabaz de compras, seguidos pelo alojamento e açúcar e derivados.

Preços dos legumes, alojamento e outros serviços continuam a subir acima de dois dígitos









