Subida histórica de salários na Zona Euro não compensou inflação

No final do ano passado, os salários negociados deram sinais de abrandamento o que dá novos argumentos para que o BCE considere iniciar ciclo de descidas das taxas de juro. No conjunto de 2023 a variação foi de 4,5%.



BCE tem estado atento à evolução dos salários na Zona Euro. Wolfgang Rattay / Reuters Paulo Ribeiro Pinto paulopinto@negocios.pt 07:15







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Os salários negociados na Zona Euro no ano passado registaram a maior subida da série que recua a 2006, mostram os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco Central Europeu (BCE). Em 2023, os salários que resultaram da negociação coletiva tiveram uma aceleração de 4,5%, mas não compensaram a inflação média anual que se situou nos 5,4%. Ou seja, registou-se uma perda de poder de compra dos trabalhadores de 0, ... ... Saber mais salários Zona Euro

Subida histórica de salários na Zona Euro não compensou inflação









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Subida histórica de salários na Zona Euro não compensou inflação O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar