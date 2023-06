Sustentabilidade da dívida portuguesa ameaçada por falta de investimento público, alerta MEE

O Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) vê poucos sinais de preocupação para a economia portuguesa no curto prazo, mas avisa que, no médio e longo prazo, continuam a riscos para a sustentabilidade da dívida, devido à baixa produtividade e investimento.



"A análise de stress do MEE sugere poucos riscos no mercado de dívida no curto prazo. Mas no médio e longo prazo, os riscos para a sustentabilidade da dívida e para a sua capacidade reembolso da dívida continua significativa, devido à baixa produtividade e ao investimento insuficiente", lê-se no relatório anual de 2022 do organismo.





Ainda assim, a entidade europeia, com sede no Luxemburgo, destaca que Portugal "comprometeu-se com uma política orçamental prudente e para implementar investimentos e reformas no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência", o que, considera, pode "mitigar os riscos de reembolso da dívida".O conselho de governadores do MEE aprovou nesta quinta-feira, 15 de junho, o seu relatório relativo a 2022. No documento, o organismo, liderado por Pierre Gramegna, descreve as suas ações no ano passado e dedica uma página à análise da economia portuguesa, que esteve sob assistência financeira, tendo recebido empréstimos do MEE.Relativamente ao ano passado, o organismo destaca a redução do défice orçamental em Portugal, que explica com um aumento das receitas e com o "investimento público abaixo do orçamentado". A dívida pública continuou a descer em percentagem do PIB e "as condições de mercado continuaram favoráveis, apesar da subida das yields", acrescenta. E a rentabilidade dos bancos portugueses recuperou.