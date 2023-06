Dívida pública sobe ligeiramente mas fica em níveis de há um ano

A dívida pública aumentou 700 milhões de euros em abril, para 280 mil milhões de euros, uma subida ligeira face ao mês anterior e que se deve ao crescimento das responsabilidades em depósitos, divulgou o Banco de Portugal (BdP).



De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira, 1 de junho, pelo banco central, a dívida pública subiu 0,3% face ao mês anterior e 0,4% em termos homólogos. A dívida pública está praticamente ao nível de maio de 2022, depois da queda, em termos absolutos, no último trimestre do ano passado.





Os depósitos das administrações públicas reduziram-se 200 milhões de euros.



Assim, deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 900 mil milhões de euros, para 256,9 mil milhões de euros.

Embora a dívida pública divulgada pelo BdP seja apurada na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, a sustentabilidade da dívida das Administrações Públicas é aferida, entre outras questões, em percentagem do PIB. Os dados mais recentes deste rácio referem-se ao primeiro trimestre de 2023 e apontavam para uma dívida pública de 114% do PIB.O BdP explica que o crescimento face ao mês anterior se deve ao aumento das responsabilidades em depósitos, que cresceram 1,1 mil milhões de euros em abril, com as emissões de certificados de aforro a atingirem 1,7 mil milhões de euros. Pelo contrário, as amortizações líquidas de títulos de dívida de longo prazo rondaram os 300 milhões de euros e as de empréstimos 100 milhões de euros.