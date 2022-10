Taxa de inflação acelera para 10,2% em outubro, a mais alta desde maio de 1992

registado uma variação de 7,1%, o que corresponde à taxa mais elevada desde janeiro de 1994. O valor compara com os 6,9% registados no mês anterior, face a igual período do ano passado.



A inflação em Portugal registou uma subida homóloga de 10,2% em outubro. Os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que este é o valor mais elevado desde maio de 1992 e corresponde a um aumento de 0,9 pontos percentuais face ao mês anterior."Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 10,2% em outubro, taxa superior em 0,9 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior e a mais elevada desde maio de 1992", revela a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira, pelo INE.A inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, teráEm comparação com o mês anterior, a variação da inflação terá sido de 1,3%, mais 0,1 pontos percentuais. A variação média nos últimos doze meses de 6,7% e o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite a comparação com outros Estados-membros, terá registado uma variação homóloga de 10,7%, a primeira acima dos dois dígitos.Os dados definitivos sobre a inflação de outubro serão publicados no próximo dia 11 de novembro.