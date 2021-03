Taxa de poupança continua a subir e atinge 12,8% no final de 2020

Leia Também Défice em ano de pandemia não foi além de 5,7%

A taxa de poupança das famílias atingiu em 2020 um valor histórico de 12,8% do rendimento disponível, mais 5,7 pontos percentuais do que em 2019 e mais 1,1 pontos percentuais do que no terceiro trimestre de 2019. Os dados são do relatório de Contas Nacionais Trimestrais do INE, hoje divulgado.Na raiz da subida estão "o aumento do rendimento e a redução da despesa de consumo", que variaram 0,4% e -1,5%, respetivamente. Já a capacidade de financiamento atingiu no final do ano uma variação de 5,9%, o que significa um crescimento de 1,1 pontos percentuais face ao terceiro trimestre do ano.Depois de um forte abrandamento da subida da taxa de poupança no terceiro trimestre de 2020, as famílias recuperaram o tempo perdido com uma variação semelhante à do segundo trimestre do ano (3,1 pontos percentuais). O valor de 12,8% do PIB em taxa de poupcança é um máximo histórico desde o último trimestre de 2002, quando se registou uma poupança de 12,9%.(notícia em atualização)