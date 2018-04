Três concelhos concentram um quinto das exportações portuguesas

Bruno Simão

As exportações portuguesas ascenderam a 47,8 mil milhões de euros em 2016, sendo que três municípios foram responsáveis por 20% deste valor, refere o Sales Index, da Marktest. As importações atingiram um valor de 56 mil milhões de euros, tendo o concelho de Lisboa absorvido 25,6% do total.

Lisboa foi o concelho do país com maior volume de exportações (11,8% do total), seguindo-se Palmela (4,6%), que beneficia do "efeito Autoeuropa", e Vila Nova de Famalicão (4,1%). Destacam-se ainda os concelhos da Maia (3%) e Vila Velha de Ródão (2,9%), este último devido ao forte peso das indústrias de celulose e pasta de papel.

No que toca às importações, Lisboa é de longe o município com maior peso, valendo um quarto do total. Seguem-se Oeiras (11,1%), Sintra (4,7%), Palmela (3%) e Porto (2,8%). Estes cinco concelhos representam quase metade (47,2%) do total.

O défice comercial português situou-se nos 8,3 mil milhões de euros em 2016.

Vila Velha de Ródão destaca-se como o concelho com maior excedente comercial, acima dos 1,3 mil milhões de euros, impulsionado pelas exportações de celulose e pasta de papel.