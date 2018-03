Em 2020 as exportações vão ser 70% mais altas do que no pré-crise

As exportações de turismo tiveram no ano passado uma das taxas de crescimento mais elevadas desde o início dos anos 90. O ritmo de 2017 só é comparável ao do ano da Expo’98.

A economia portuguesa vai continuar a crescer até 2020, embora a um ritmo mais lento do que o verificado no ano passado. Mesmo assim, dentro de três anos as exportações nacionais já serão 70% superiores aos níveis do pré-crise. As projecções são do Banco de Portugal e foram publicadas esta quarta-feira, 28 de Março.





A instituição liderada por Carlos Costa deixou inalteradas as previsões para o horizonte de 2018 a 2020. Este ano o PIB deverá aumentar 2,3% – menos do que os 2,7% registados em 2017, mas um valor que fica uma décima acima da meta definida pelo Governo de António Costa no Orçamento do Estado para 2018.





Em 2019 o crescimento económico deverá abrandar para 1,9% e em 2020 a economia já só deverá crescer 1,7%.





O abrandamento do ritmo de subida do PIB explica-se por três motivos fundamentais: primeiro, porque o próprio ciclo de crescimento económico português deverá maturar; segundo, porque também o contexto internacional deverá sofrer o mesmo abrandamento; e terceiro porque a economia nacional mantém constrangimentos estruturais que limitam o seu crescimento potencial.