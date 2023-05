Turismo põe excedente externo em máximo de uma década

Depois de ter dado um contributo essencial para o crescimento económico no início do ano, o turismo foi o principal responsável por fazer subir o excedente externo no primeiro trimestre. Contas externas com valor mais positivo desde o pós-troika.

