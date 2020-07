Vendas a retalho recuperam em junho com queda a abrandar para 6,6%

O índice que mede o volume de negócios no comércio a retalho em Portugal recuou 6,6% em junho face ao mesmo mês de 2019, o que denota uma recuperação nesta atividade face às fortes quebras sentidas nos meses em que o confinamento foi mais acentuado.



A descida de 6,6% sofrida em junho é a mais reduzida desde março (-6,5%), mês em que foi declarado o Estado de Emergência em Portugal devido à covid-19. Segundo os dados do INE, em abril as vendas a retalho tinham descido 22,2% e em maio recuado 11,9%.





Na variação mensal de junho face a maio o índice subiu 4,4%, depois de em maio já ter registado uma subida em cadeia de 14,7%.No que diz respeito ao acumulado do segundo trimestre de 2020, as vendas no comércio a retalho baixaram 13,6% face ao mesmo período de 2019, isto depois de ter aumentado 2,2% no primeiro trimestre.A descida das vendas a retalho em junho ficou a dever-se à queda de 9,9% registada nos produtos não alimentares, que ainda assim baixaram bem menos do que o registado em maio (-22,4%). As vendas de produtos alimentares recuaram 2,3% em junho depois de terem aumentado 1,6% em maio.O relatório do INE mostra ainda que o emprego e as remunerações registaram em junho quedas de 3,2% e o índice de horas trabalhadas diminuiu 10,7%.