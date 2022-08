Zona Euro com défice comercial de 24,6 mil milhões de euros em junho

A primeira estimativa relativa ao mês de junho da balança comercial de bens aponta para um défice comercial de 24,6 mil milhões de euros na zona euro e um défice de 34 mil milhões de euros na União Europeia, divulgou o Eurostat, serviço estatístico da UE, esta terça-feira.





De acordo com o relatório preliminar da plataforma, as exportações de mercadorias da zona euro para o resto do mundo em junho de 2022 avolumaram 252,2 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 20,1% face a junho de 2021, quando haviam sido registados 210 mil milhões de euros em exportações.





No entanto, as importações do resto do mundo para a zona euro subiram em termos homólogos 43,5% para os 276,8 mil milhões de euros (face aos 192,9 mil milhões de junho do ano passado), saldando-se o défice nos 24,6 mil milhões.





Da mesma maneira, no conjunto da União Europeia, a primeira estimativa para as exportações extra-UE de mercadorias em junho de 2022 foi de 224,9 mil milhões, um aumento de 19,4% face a junho de 2021 (quando se atingiram 188,3 mil milhões de euros). As importações do resto do mundo para a UE saldaram-se porém em 258,9 mil milhões de euros, uma subida homóloga de 48,5% (174,3 mil milhões em junho de 2021). Como tal, a UE registou um défice de 34 mil milhões de euros no comércio de mercadorias com o resto do mundo em junho de 2022.





Ambos os resultados contrastam com os de há um ano: em junho de 2021 a zona euro tinha registado um excedente de 17,2 mil milhões de euros e a UE um excedente de 14 mil milhões. A Eslovénia (109,4%) e a Grécia (75,6%) lideraram as subidas generalizadas nas exportações mas as fortes subidas nas importações foram também gerais, com o Chipre (130,1%) e novamente a Grécia (100,4%) a liderar.