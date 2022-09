Défice na balança comercial da Zona Euro bate 34 mil milhões de euros em julho

A primeira estimativa para as exportações de bens da área do euro para o resto do mundo em julho de 2022 foi de 235,5 mil milhões de euros, um aumento de 13,3% em relação a julho de 2021 (207,8 mil milhões).



No entanto, as importações do resto do mundo ascenderam a 269,5 mil milhões de euros, uma subida de 44% em relação a julho de 2021 (187,1 mil milhões de eurps). Como resultado, a área do euro registou um défice de 34 mil milhões de euros no comércio de mercadorias com o resto do mundo em julho de 2022, divulgou esta quinta-feira o Eurostat.





Segundo a autoridade de estatísticas da Europa, este défice compara com um superávit de 20,7 mil milhões em julho de 2021. O comércio intra-área do euro subiu para 224,8 mil milhões em julho de 2022, um aumento de 24% em comparação com julho de 2021.





De janeiro a julho de 2022, as exportações de bens da área do euro para o resto do mundo subiram para 1.628,5 mil milhões de euros, um aumento de 17,9% em relação a janeiro-julho de 2021 e as importações subiram para 1.805,9 mil milhões de euros n(um aumento de 43,4% quando comparado com janeiro-julho de 2021). Como resultado, a área do euro registou, neste período, um défice de 177,4 mil milhões de euros, comparado a um superávit de 121,3 mil milhões de euros em janeiro-julho de 2021.

Leia Também Zona Euro com défice comercial de 24,6 mil milhões de euros em junho

O comércio intra-área do euro subiu para 1.554,1 mil milhões de euros em janeiro-julho de 2022, um aumento de 26,1% face a janeiro-julho de 2021.