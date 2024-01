Zona Euro evita recessão e tem crescimento anual de 0,5%. Portugal com o melhor desempenho

A Zona Euro e a União Europeia evitaram a recessão no final de 2023, tendo registado uma estagnação da atividade económica no último trimestre do ano depois de uma contração ligeira nos três meses anteriores.De acordo com os dados preliminares do Eurostat publicados esta terça-feira, os países da moeda única tiveram um crescimento nulo entre outubro e dezembro, o mesmo acontecendo com os 27 Estados-membros da União Europeia. Nos três meses anteriores tinha-se registado uma contração destas economias.Os dados ainda estão sujeitos a revisão pelo gabinete europeu de estatísticas, sendo que para já, apenas existem dados desagregados para 12 países. A próxima atualização será feita a 14 de fevereiro, já com dados de mais economias.Tanto em cadeia como em termos homólogos,. Comparando com o terceiro trimestre, a economia cresceu 0,8%. Face ao quarto trimestre de 2022, o avanço foi de 2,2%, até agora o melhor desempenho.Em termos anuais, para o conjunto da Zona Euro e da União Europeia, a atividade registou uma expansão de 0,5%. Em portugal o crescimento foi de 2,3%.(Notícia atualizada às 10:30)