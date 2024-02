Zona Euro estagnou, UE cresceu ligeiramente e Portugal teve terceiro melhor desempenho

Leia Também Zona Euro evita recessão e tem crescimento anual de 0,5%. Portugal com o melhor desempenho

Afinal, a, a Zona Euro manteve o mesmo nível, com, tanto em cadeia como em termos homólogos.De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat, as economias dos 27 cresceram 0,1% em cadeia, já os países da moeda única tiveram uma variação nula do PIB entre o terceiro e o quarto trimestres.A informação, que já contempla 23 das 27 economias da UE, mostra que a Eslovénia registou o melhor desempenho ao crescer 1,1% em cadeia, seguindo-se o Chipre e Portugal, com uma expansão da atividade de 0,8%.A ordem mantém-se quando olhamos para as variações homólogas: Eslovénia (2,6%), Chipre (2,3%) e Portugal (2,2%).Entre as maiores economias europeias, o, com dois trimestres consecutivos de contração económica e crescimentos baixos de França e Itália, de 07% e 0,5% respetivamente.A Irlanda teve o pior desempenho em termos homólogos e em cadeia, com uma contração de 4,8% no primeiro caso e 0,7% no segundo.Neste caso, as grandes economias, estagnaram ou contraíram, como no caso da Alemanha.(Notícia atualizada às 10:35 com mais dados)