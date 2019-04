O Oak Finance foi um veículo criado pelo Goldman Sachs, que emprestou 835 milhões de dólares ao BES pouco tempo antes do colapso do banco. O banco norte-americano avançou para tribunal para garantir o pagamento da dívida pelo Novo Banco apesar de o Banco de Portugal ter decidido transferir a dívida para o BES.

OUTROS CONTRATOS MAI paga 35,3 milhões à Meo por serviços de suporte à Rede Nacional de Segurança Interna



A secretaria-geral do Ministério da Administração Interna vai pagar 35,3 milhões de euros à Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia por serviços de suporte à Rede Nacional de Segurança Interna (RNSI), de acordo com os dois contratos publicados no portal Base.



O contrato mais elevado tem o valor de 29,9 milhões de euros e tem a duração de 1825 dias, nos termos definidos pelo concurso público.



O contrato visa os "serviços de prestação de capacidade computacional e de gestão de dados e manutenção e suporte da infraestrutura existente", lê-se no documento publicado. As características e especificações dos serviços a prestar constam num anexo não divulgado.



Exército gasta mais de um milhão em alimentação para animais

O Estado-Maior do Exército vai gastar mais de um milhão de euros na alimentação de animais nos próximos três anos.



Este é o valor total dos quatro contratos publicados esta semana no portal Base. O contrato mais elevado tem o valor 422,5 mil euros e foi o único que foi feito por ajuste direto.



O procedimento assinado com a empresa Rico Gado Nutrição visa a aquisição de "alimento composto para solípedes para os anos de 2019, 2020 e 2021".





Já os três restantes foram celebrados após concurso público. Os dois assinados com a empresa Ambienti D'Interni, Unipessoal visam a compra de "ração para animais, palha e aparas" para os próximos três anos.



O mais barato (39,6 mil euros) foi celebrado com a empresa JB - Fornecimentos Industriais e também tem a mesma finalidade.





Festa do Alvarinho e do Fumeiro vai custar 179,8 mil euros até 2021

A câmara municipal de Melgaço vai pagar 179,8 mil euros pela coprodução da Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço nos próximos três anos.



De acordo com o contrato publicado no portal Base após concurso público, o encargo anual a pagar à empresa Essência dos Eventos é de 59,9 mil euros.







Em relação ao Banif, estão em causa os processos movidos pelos lesados do banco que contestaram a medida de resolução que levou à venda do banco ao Santander.O Banco de Portugal já contratualizou 3,3 milhões de euros em consultoria e patrocínio jurídico externo em três contratos desde o início do ano, o que faz com que a fatura total do organismo presidido por Carlos Costa tenha subido já para mais de 20 milhões de euros desde meados de 2014. Isto apesar de ter um Departamento de Serviços Jurídicos, liderado por Pedro Machado.Na última semana foram publicados 2.993 contratos de empreitadas e de aquisição de bens e serviços no portal Base, no valor global de 304,3 milhões de euros. Deste total, 1.423 foram por ajuste direto (37,4 milhões) e 357 através de concurso público (201,1 milhões).

