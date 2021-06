Afinal há menos dois concelhos em alerta. Governo já corrigiu "lapso"

Leia Também Restaurantes em Lisboa sem jantares ao fim de semana. Toda a AML em teletrabalho obrigatório

Leia Também Lisboa com mais casos em 14 dias do que Algarve em três meses

Afinal o número de concelhos em situação de alerta devido à pandemia é de 17 e não de 19, assumiu esta sexta-feira, ao Negócios, o Governo. Castro Daire e Chamusca foram erradamente colocados na lista de alerta e a situação já foi corrigida.Na quinta-feira, a ministra de Estado e da Presidência indicou que existiam 19 concelhos em situação de alerta - o que significa que superavam o limite de risco mas sem estarem nesse patamar pela segunda semana consecutiva - e que, portanto, arriscavam na próxima semana recuar no desconfinamento, nomeadamente passando a ser obrigatório o teletrabalho.O lote de municípios nesta situação indicado por Mariana Vieira da Silva incluía Castro Daire e Chamusca, dois concelhos de baixa densidade populacional e que, como tal, têm limiares de risco mais elevados (240 e 480 casos por 100 mil habitantes em 14 dias em vez dos 120 e 240 casos aplicados nos concelhos de alta densidade).Contudo, os dados divulgados sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) com a incidência ao nível municipal mostra que nenhum destes territórios superou os limites: a Chamusca registou 120 casos por 100 mil residentes e Castro Daire 137, estando, aliás, bem longe do limiar dos 240 casos.Fonte oficial da Presidência do Conselho de Ministros confirmou o "lapso" ao Negócios e adiantou que os dois concelhos já foram retirados da lista dos municípios em estado de alerta.O Negócios sabe que os autarcas desses dois municípios serão, entretanto, contactados pelo Governo.