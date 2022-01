Agência Europeia do Medicamento aprova comprimido da Pfizer para tratamento da covid-19

Leia Também Covid-19: Israel autoriza uso do comprimido da Pfizer e encomenda milhares de doses

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) anunciou esta quinta-feira que o antiviral oral Paxlovid, da Pfizer, pode ser usado para o tratamento da covid-19.A autorização da EMA é "condicional", ou seja, a recomendação é dirigida apenas a "adultos que não necessitem de oxigénio adicional e pessoas com risco acrescido de contrair doença grave", lê-se no comunicado publicado pela autoridade europeia.O medicamento da Pfizer é o primeiro antiviral oral para tratamento da covid-19 a receber luz verde na União Europeia. A EMA explica que considerou o fármaco seguro depois de ter conduzido testes junto de pacientes com covid-19, que concluíram que o Paxlovid "reduziu significativamente o número de hospitalizações ou de mortes em pacientes com pelo menos uma condição que os coloca em risco de contrair covid-19 severa".A maior parte dos pacientes testados estavam infetados com a variante Delta, mas a EMA garante que, com base nos estudos laboratoriais, "espera-se que o Paxlovid também seja eficaz contra a Omicron e outras variantes".Os efeitos secundários detetados durante o estudo foram "ligeiros", pelo que a EMA conclui que "os benefícios do medicamento ultrapassam os seus riscos".A agência vai agora enviar as recomendações à Comissão Europeia, esperando uma "decisão rápida" para que o medicamento possa começar a ser administrado nos estados-membros.