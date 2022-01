Portugal com mais 63.833 casos de covid-19 e 44 mortes nas últimas 24 horas

Leia Também Estado já pagou mais de 375 milhões pelos testes Covid 19

Portugal regista mais 63.833 casos de covid-19 e 44 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira.Esta quinta-feira, o país registou um novo máximo diário, com 65.706 casos de covid-19 e 41 mortes.Os dados de hoje mostram ainda que o número de internamentos aumentou em 71, para 2.320, dos quais 152, mais cinco do que na véspera, estão em unidades de cuidados intensivos.O boletim da DGS dá conta ainda de 42.548 recuperados, tendo o total de casos ativos crescido em 21.241, para um novo máximo de 579.370. Há ainda 594.382 contactos em vigilância, ou seja pessoas em isolamento profilático.O Norte continua a ser a região com maior número de novas infeções (27.442), muito acima de Lisboa e Vale do Tejo, que reportou 18.657 novos casos. O Centro registou 10.608 casos adicionais, o Algarve 2,514, o Alentejo 2.115, os Açores 1.418 e a Madeira 1.079.No que respeita às vítimas mortais, Lisboa e Vale do Tejo regista 17 óbitos, o Norte 16, o Centro cinco, o Alentejo três, o Algarve dois e os Açores um.(notícia em atualização)