Agência Europeia do Medicamento define três semanas como intervalo para vacina

Leia Também Vacina da AstraZeneca recomendada apenas para menores de 65 anos

Leia Também Governo quer 811 mil vacinados até ao final de março

Leia Também Atrasos na produção reduzem vacinas em Portugal

Na atualização de informações sobre a vacina, a EMA (na sigla em inglês) "recomenda a partir de agora a administração da segunda dose três semanas após a primeira".A atualização substitui a indicação anterior, em que se definia que o intervalo entre tomas deveria ser de "pelo menos 21 dias", indica EMA, que quis "clarificar a posição" depois de ter reunido o seu comité para os medicamentos de uso humano.A vacina contra a covid-19 criada pela empresa farmacêutica norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech foi a primeira a ter autorização de uso na União Europeia, emitida em 21 de dezembro passado.A EMA lembra que os participantes nos ensaios clínicos cujos dados foram usados para avaliar a eficácia da vacina receberam a segunda dose "entre 19 e 42 dias depois da primeira" e que 93,1 por cento tiveram a segunda dose entre 19 e 23 dias após a primeira."Não existe atualmente nenhum dado clínico sobre a eficácia da vacina administrada fora dos intervalos utilizados nos ensaios clínicos", salienta a agência.O anúncio do regulador europeu surge quando há discussão sobre espaçar as tomas da vacina contra a covid-19 até seis semanas, com os médicos a recearem que um intervalo tão alargado prejudique a eficácia do fármaco.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.176.000 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 11.608 pessoas dos 685.383 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.