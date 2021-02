Agências vão ter linha de crédito para reembolsar viagens canceladas

O Executivo vai avançar com a criação de uma linha de crédito de 100 milhões de euros destinada a ajudar as agências de viagens nos reembolsos dos valores recebidos para viagens organizadas que foram pagas mas que, devido à pandemia, não chegaram a ser realizadas, adianta esta terça-feira o Eco.

De acordo com o jornal online, que teve acesso às condições do novo produto, os empresários vão ter de pagar um spread que varia entre 1,25% e 1,85% consoante a maturidade do empréstimo que pode ir até seis anos. Tendo em conta que as taxas Euribor estão em terreno negativo, a linha terá um custo máximo de 1,35%, calcula o Eco.

Leia Também Linhas de apoio para exportadoras da indústria e turismo e para organizadoras de evento abrem amanhã

O jornal adianta ainda que este empréstimo não poderá ser convertido parcialmente em fundo perdido, ao contrário do que tem vindo a acontecer com várias linhas de crédito criadas no âmbito da pandemia. O período de carência será, no entanto, estendido por 24 meses. As destinatárias são PME e small mid cap e mid cap (empresas de pequena-média capitalização, que empregam até 500 trabalhadores e média capitalização que empregam até três mil pessoas).