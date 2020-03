Olaf Scholz, pôs a hipótese de o Governo ir ainda mais longe e começar a comprar ações das cotadas germânicas, de forma a evitar que entrem em colapso durante este período.

hefe da Chancelaria e ministro federal de Assuntos Especiais no governo de coligação de Angela Merkel, disse que o Governo ia

"Usámos uma ferramenta semelhante em 2008 e 2009, embora tenha estado mais focado no setor bancário", disse Scholz à rádio alemã Deutschlandfunk rádio, nesta sexta-feira.O ministro das Finanças acrescentou que "pode acontecer que uma empresa de repente tenha um escassez de liquidez, e estamos a tentar resolver isso com nosso programa de injeção de capital. Mas, em algum momento, será necessária liquidez e estamos prontos novamente para dar estabilidade nos mercados financeiros".Esta foi uma solução posta em cima da mesa também pelo presidente dos EUA, Donald Trump , que anunciou que o Estado norte-americano poderá vir a ponderar entrar no capital de empresas, que obtenham ajudas públicas, devido ao impacto que o novo coronavírus está a ter na sua atividade.Numa altura em que o número de casos infetados com covid-19 no país aumentou para 16.626, causando 44 mortes, o Governo está a considerar declarar um estado de emergência a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de março, para impedir que as pessoas continuem a sair à rua com a mesma frequência, e para permitir que o programa de empréstimos públicos ilimitados entre em vigor.Helge Braun, c"monitorizar o comportamento dos cidadãos neste fim de semana", adiantando que sábado seria um dia decisivo para perceber se se avança com o estado de emergência ou não.O recolher obrigatório seria um "enorme fardo" e o Governo quer evitá-lo, mas "podemos não ter escolha, caso as pessoas continuem a reunir-se em grupos volumosos", acrescentou Braun.