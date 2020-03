Os Governos em todo o mundo estão a anunciar mega pacotes de estímulos orçamentais para mitigar os efeitos da propagação do coronavírus na economia mundial. Atenuar uma recessão que é dada como certa é o objetivo dos países, que estão a dar sinais de que não vão colocar travões aos muitos milhares de milhões que vão ser gastos para ajudar empresas e famílias a superar a quase paralisação da atividade económica durante (não se sabe quantos) meses.

Estes pacotes orçamentais estão a ser desenhados e anunciados e ainda nem chegaram a ser aprovados pelos parlamentos, pelo que ainda falta tempo até chegarem ao terreno. Mas a sua dimensão tem vindo a crescer de dia para dia.

O montante envolvido no programa da maior economia do mundo arrancou na casa das centenas de milhares de milhões de dólares e hoje já se fala em 2 biliões de dólares.

A fasquia foi admitida este sábado por Larry Kudlow, conselheiro económico da Casa Branca. À chegada ao Capitólio para as negociações sobre este programa, Kudlow adiantou que o "pacote pode chegar a 10% do PIB dos Estados Unidos. É enorme".

O conselheiro económico de Trump especificou que em despesa efetiva o programa deverá oscilar entre 1,3 e 1,4 biliões de dólares, sendo o restante na forma de empréstimos que poderão depois de ser reembolsados.

Donald Trump deu ordens ao seu executivo para esticar ao máximo o valor do programa de resposta ao coronavírus, sendo que parte do dinheiro será dado de forma direta aos norte-americanos através da entrega de cheques.

Caso atinja 1,4 biliões de dólares, este pacote será bem superior ao implementado em 2008 para responder à crise financeira: 700 mil milhões de dólares (que hoje equivalem a cerca de 840 mil milhões de dólares, de acordo com a Bloombeg).

Mas não é só os Estados Unidos que estão dispostos a gastar como nunca para combater os efeitos do vírus. Na Europa a ordem é para gastar sem preocupações com a derrapagem das contas públicas.

Alemanha emite 350 mil milhões

Ursula von der Leyen anunciou que, pela primeira vez na história da Zona Euro, a Comissão Europeia acionou a cláusula de exclusão das regras de disciplina orçamental determinadas pelo PEC, o que entre outras consequências implica que caia a obrigatoriedade de défices inferiores a 3% do PIB.

A Alemanha, um dos países europeus mais ortodoxos na disciplina fiscal, também dá mostras de que as contas públicas são agora a menor das suas preocupações.

Segundo o Financial Times, o governo alemão deverá aprovar já na segunda-feira um aumento de 356 mil milhões de euros no endividamento público para fazer face aos gastos com a pandemia.

O valor equivale a 10% do PIB da maior economia europeia e vai colocar um ponto final na política seguida nos últimos anos por Angela Merkel de orçamentos equilibrados e défices zero.

Já ontem tinha sido noticiado que a Alemanha iria criar um fundo de 500 mil milhões de euros exclusivamente para apoiar as empresas penalizadas pela paralisação da atividade económica. Este fundo poderá injetar liquidez e até comprar posições acionistas, sendo que o valor que está agora em cima da mesa é já de 600 mil milhões de euros.





Este fundo de estabilização, conhecido na Alemanha por WSF, vai receber 100 mil milhões de euros do Estado e garantias estatais no valor de 400 mil milhões de euros.





A Alemanha vai ainda injetar 100 mil milhões de euros no seu banco de fomento (KfW) e os restantes 156 mil milhões de euros correspondem ao orçamento suplementar deste ano para a despesa adicional que o Estado alemão fará para combater a pandemia.





O Governo alemão já fez saber que fará o que estiver ao seu alcance para preservar o tecido empresarial, podendo avançar com nacionalizações, tal como já admitiu a França. "Usámos uma ferramenta semelhante em 2008 e 2009, embora tenha estado mais focada no setor bancário", disse Olaf Scholz à rádio alemã Deutschlandfunk rádio, nesta sexta-feira.



O ministro das Finanças acrescentou que "pode acontecer que uma empresa de repente tenha uma escassez de liquidez, e estamos a tentar resolver isso com nosso programa de injeção de capital. Mas, em algum momento, será necessária liquidez e estamos prontos novamente para dar estabilidade nos mercados financeiros".





Se há economia que está preparada para deixar as contas públicas derraparem é a alemã, pois tem uma dívida pública abaixo de 60% do PIB depois de vários anos de excedentes orçamentais.





Jens Weidmann, presidente do Bundesbank, já aproveitou para dizer que a Alemanha agiu da forma correta na política orçamental nos últimos anos "quando a economia estava bem", pois "agora temos margem de manobra para lidar com esta crise e partimos com vantagem".





Além deste pedido de endividamento adicional, em cima da mesa do Conselho de Ministros liderado por Angela Merkel estará também um "lockdown" total para travar o contágio de coronavírus no país.