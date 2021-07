Alemanha estuda levantamento de restrições a voos de Portugal

O ministro da saúde alemão admitiu esta quinta-feira, 1 de julho, a possibilidade de voltar a abrir as portas do país a voos provenientes de países com alta prevalência da estirpe Delta do vírus, como é o caso de Portugal.





As declarações de Jens Spahn foram feitas durante uma conferência a propósito das restrições a viagens no país que, admite agora, podem ser alteradas para levantar a proibição a voos provenientes de Portugal e Reino Unido.





Resta a dúvida sobre se o levantamento das restrições se aplica apenas a alemães residentes no estrangeiro ou também a turistas que estejam a tentar entrar no país.





Por trás da possível decisão está o aumento da prevalência da estirpe no país germânico, em que 70% a 80% dos novos casos detetados no mês passado terão sido provocados pela variante Delta. Este era também o principal argumento a favor das restrições impostas a países como Portugal, com Berlim a procurar evitar a propagação desta estirpe mais contagiosa e perigosa.





A decisão ainda não está tomada, mas deve ser conhecida nos próximos dias. Caso se confirme a subida do número de casos causados pela variante e a proteção eficaz da vacinação, "[poderá] então tratar Portugal e o Reino Unido como áreas de alta incidência", em vez de "países com forte incidência da variante". Permitindo assim voos provenientes e com destino a estes territórios, disse o ministro alemão com a pasta da saúde.





Nesta altura, o Instituto Robert Koch na Alemanha estima que 50% dos novos casos sejam já causados pela variante Delta.





