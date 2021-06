Alemanha quer banir turistas britânicos da União Europeia, inclusive vacinados

Leia Também Reino Unido incluído na lista de países sujeitos a quarentena para entrar em Portugal

A Alemanha pretende impedir que os turistas ingleses viajem para os países da União Europeia, mesmo que já estejam vacinados contra a covid-19. A informação é avançado pelo jornal britânico The Times , que refere que a chanceler pretende designar Inglaterra como um território preocupante, devido à variante delta, mais contagiosa.De acordo com o jornal, os planos serão discutidos pelos líderes europeus no comité de resposta da União Europeia. O mesmo jornal refere que países mais ligados ao turismo, como a Grécia, Espanha, Chipre, Malta ou Portugal, poderão resistir a esta medida. Estes países são alguns dos destinos de férias mais populares junto dos britânicos.Portugal anunciou que os britânicos terão de cumprir uma quarentena de 14 dias na chegada a Portugal Continental, de acordo com um despacho publicado pelo Governo, que entrou em vigor na segunda-feira.Os passageiros provenientes do Reino Unido poderão, contudo, ficar dispensados de confinamento "se munidos de comprovativo de vacinação realizada nesse país, e que ateste o esquema vacinal completo do respetivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a covid-19 com autorização de introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004", lê-se no despacho.