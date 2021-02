Alemanha prolonga confinamento até 7 de março mas admite reabrir escolas antes

A Alemanha vai prolongar o confinamento em vigor até 7 de março, estando em aberto a possibilidade de as escolas e os cabeleireiros poderem reabrir antes dessa data, segundo foi decidido na reunião desta quarta-feira entre a chanceler Angela Merkel e os líderes dos estados alemães.



As diretivas definidas para a reabertura da maior economia europeia permitem aos estados optar pela reabertura das escolas e creches ainda antes de 7 de março.





Leia Também Merkel quer iniciar desconfinamento na Alemanha em março. Lojas e hotéis com reabertura gradual

Os salões de cabeleireiro, por seu turno, poderão voltar a abrir portas a partir do início do próximo mês, avança a Bloomberg."Queremos fazer tudo o que pudermos para não entrarmos num cenário iô-iô - para cima e para baixo, abrir e fechar", disse Merkel após uma reunião por videoconferência, que durou cinco horas, com os líderes dos estados.Ontem, a Bloomberg avançou detalhes do plano de Merkel para aliviar as restrições.

O plano, detalha a Bloomberg, admite a reabertura das lojas nas regiões onde a incidência nos últimos sete dias seja inferior a 35 casos por 100 mil habitantes e no caso dos hotéis o critério é mais apertado: 20 casos por 100 mil residentes.



A incidência da pandemia na Alemanha tem vindo a diminuir desde o pico de perto de 200 casos por 100 mil habitantes nos sete dias anteriores registado dias antes do Natal. Atualmente, segundo o Instituto Robert Koch (RKI), a taxa de incidência cifrou-se em 72,8 casos por 100.000 habitantes, sendo a primeira vez nos últimos três meses que ficou abaixo dos 75 contágios por 100 mil pessoas.



O pico de incidência de casos positivos foi atingido a 22 de dezembro com 197,6 novas infeções por 100.000 habitantes numa semana.



O Governo alemão definiu como meta uma redução sustentada da incidência para menos de 50 casos por 100 mil pessoas, mas já admitiu aliviar algumas das restrições antes desse objetivo ser alcançado.