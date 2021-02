Merkel quer iniciar desconfinamento na Alemanha em março. Lojas e hotéis com reabertura gradual

Angela Merkel pretende iniciar o desconfinamento na Alemanha a partir de março com a reabertura gradual de lojas e hotéis, desde que a evolução da pandemia no país continue a tendência positiva.A proposta da chanceler alemã será apresentada aos 16 líderes dos estados alemães numa reunião agendada para esta quarta-feira. Merkel irá, contudo, defender que as atuais restrições, que incluem o encerramento das escolas e do comércio não essencial, se mantenham até ao início do próximo mês, de acordo com um documento da chancelaria a que a Bloomberg teve acesso.O plano, detalha a Bloomberg, admite a reabertura das lojas nas regiões onde a incidência nos últimos sete dias seja inferior a 35 casos por 100 mil habitantes e no caso dos hotéis o critério é mais apertado: 20 casos por 100 mil residentes.A incidência da pandemia na Alemanha tem vindo a diminuir desde o pico de perto de 200 casos por 100 mil habitantes nos sete dias anteriores registado dias antes do Natal. Atualmente, segundo o Instituto Robert Koch (RKI), a taxa de incidência cifrou-se em 72,8 casos por 100.000 habitantes, sendo a primeira vez nos últimos três meses que ficou abaixo dos 75 contágios por 100 mil pessoas.O pico de incidência de casos positivos foi atingido a 22 de dezembro com 197,6 novas infeções por 100.000 habitantes numa semana.O Governo alemão definiu como meta uma redução sustentada da incidência para menos de 50 casos por 100 mil pessoas, mas já admitiu aliviar algumas das restrições antes desse objetivo ser alcançado.O número de infetados desde o anúncio do primeiro caso no país, a 27 de janeiro de 2020, é de 2.291.924, tendo 62.156 falecido.