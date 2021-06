Primeiro caso de covid-19 terá surgido na China em outubro de 2019

Wuhan, na província de Hubei, na China, ficou conhecida como o epicentro da pandemia de covid-19, onde terão surgido os primeiros casos de infeção. Mas, de acordo com um estudo recente feito por investigadores britânicos, o vírus terá começado a espalhar-se ainda em outubro de 2019 - dois meses antes de ter sido identificado o primeiro caso em Wuhan.Os investigadores da Universidade de Kent, no Reino Unido, utilizaram métodos para estimar quando terá surgido o vírus, concluindo que o primeiro caso de SARS-CoV-2, o vírus que provoca a doença covid-19, terá surgido entre o início de outubro e meados de novembro de 2019. A informação é citada pela agência Reuters , a partir da publicação do estudo num artigo científico no jornal PLOS Pathogens.Os investigadores estimam que a data mais provável para o surgimento do vírus seja o dia 17 de novembro de 2019, apontando que este já estaria globalmente propagado em janeiro de 2020. O estudo refere ainda que alguns dos primeiros casos não tinham uma ligação conhecida ao mercado de Huanan, onde há suspeitas de que tenha emergido o vírus.A Reuters refere que um estudo conjunto entre a China e a Organização Mundial de Saúde (OMS), publicado no final de março, já apontava para que teria existido infeções esporádicas entre humanos ainda antes do surto em Wuhan.O primeiro caso oficial na China foi identificado em dezembro de 2019, com ligações ao mercado de peixe e marisco de Huanan, localizado em Wuhan.Desde o início da pandemia que existem dúvidas sobre o surgimento deste vírus, nomeadamente se houve contágio entre algum tipo de animal e os humanos. Também o papel da China nesta pandemia já foi posto em causa, com algumas potências a sugerir que poderá não ter existido total transparência.No início deste mês, Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, pediu aos serviços de informações norte-americanos para "redobrarem os esforços" para perceber a origem do vírus, estipulando um prazo de 90 dias para obter um relatório sobre o tema.