Alemanha quer vacinar jovens de 12 ou mais anos com primeira dose a partir de 7 de junho

O Governo alemão quer começar a administrar vacinas contra a covid-19 a jovens dos 12 aos 16 anos de idade a partir de 7 de junho, anunciou esta quinta-feira a chanceler Angela Merkel."Todos os cidadãos poderão ser vacinados até ao final do verão. Isto inclui aqueles que agora deverão ser incluídos na lista de possibilidade de vacinação, nomeadamente os jovens dos 12 aos 16 anos", indicou Merkel em conferência de imprensa, citada pela Reuters.



"As crianças e adolescentes vão poder agendar a vacinação após o fim da prioritização, que deverá ocorrer a 7 de junho", acrescentou após uma reunião com os líderes dos estados alemães.



A Alemanha conta com 4,1 milhões de estudantes com 12 ou mais anos.



O país já vacinou cerca de 40% da população de 83 milhões, com, pelo menos, uma dose e pretende agora administrá-la aos adolescentes, mas a opinião pública está dividida com os especialistas de saúde a recomendarem "cautela" face à medida.



Estes especialistas defendem que, face à falta de dados sobre os efeitos a longo prazo da vacina, deverá ser melhor administrá-la apenas aos jovens que apresentem fatores de risco.



Merkel, no entanto, assegurou que os pais não se devem sentir pressionados a vacinar os filhos.



"A mensagem que importa para todos os pais é: a frequência da escola não depende da criança ou jovem ter sido vacinado", frisou.