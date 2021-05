Apoios a fundo perdido às empresas somam 1.588 milhões

De janeiro a abril as empresas portuguesas receberam, a fundo perdido, apoios que superam os 1.588 milhões de euros, adiantou o Ministério das Finanças em comunicado. Este montante ultrapassa o valor gasto em todo o ano de 2020 e é mais do dobro do que tinha sido orçamentado para 2021, de acordo com a mesma fonte.

A medida do Programa Apoiar.pt foi a que teve um maior peso no total dos fundos, ascendendo a 780,9 milhões. Seguiu-se-lhe o lay-off simplificado - 336,7 milhões - e o apoio à retoma progressiva - 314,9 milhões de euros. O incentivo à normalização custou 155,7 milhões aos cofres do Estado.

Estes apoios "confirmam o compromisso do Governo de que não hesitaria em reforçar os apoios às empresas em função da evolução da pandemia", salienta o gabinete de João Leão, que acrescenta: "a taxa de desemprego de 6,5% em março prova a eficácia destas medidas. Compara com uma taxa de desemprego que chegou aos 17,5% na anterior crise e situa-se muito abaixo dos 8,3% do conjunto da zona euro".