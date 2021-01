Assembleia da República indica 50 deputados para o processo de vacinação

O parlamento indicou 50 deputados para o processo de vacinação contra a covid-19, comunicou hoje o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, numa carta enviada ao primeiro-ministro, António Costa.Fonte parlamentar disse à agência Lusa que entre os 50 deputados, num total de 230, estão o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, deputados do PS, PSD, PCP, PEV e uma das duas deputadas não inscritas.Neste grupo de 50 deputados, de acordo com a mesma fonte, está pelo menos um dos quatro vice-presidentes da Assembleia da República António Filipe (PCP), não constando entre eles José Manuel Pureza (Bloco de Esquerda), que prescindiu de ser vacinado nesta fase.Hoje, o PCP indicou ao presidente da Assembleia da República dois dos seus 10 deputados para a vacinação contra a covid-19, António Filipe e Ana Mesquita, pelos cargos essenciais que ocupam no funcionamento do parlamento.Numa nota enviada à imprensa, o PCP lembra a sua posição sobre a matéria, considerando que "há órgãos do Estado cujas atribuições e competências específicas são relevantes no combate à epidemia" admitindo, por isso, a vacinação dos titulares desses órgãos "em função de critérios de saúde e das suas atribuições e competências específicas"."Foram esses os critérios que levaram a que o PCP, nesta fase, tenha indicado para vacinação apenas os seus deputados que integram a Mesa da Assembleia da República, o vice-presidente da AR António Filipe e a secretária da mesa Ana Mesquita", refere o partido.Os titulares de órgãos de soberania, deputados da Assembleia da República, membros dos órgãos das regiões autónomas e presidentes de câmara, enquanto responsáveis da proteção civil, vão começar a ser vacinados na próxima semana.No início desta semana, o primeiro-ministro enviou "cartas aos órgãos de soberania para que estabeleçam as prioridades para inoculação em cada um dos serviços".O Bloco de Esquerda defendeu hoje que apenas deve ser dada prioridade ao presidente da Assembleia da República na vacinação contra a covid-19 e recusa que sejam vacinados os seus deputados.Esta foi a posição do BE transmitida ao presidente do parlamento, Ferro Rodrigues, que hoje deverá informar quem deve ter prioridade a ser vacinado na Assembleia da República.Na carta, os bloquistas defendem que "a vacinação dos titulares de altos cargos públicos deve ser bastante circunscrita" e que, no caso do parlamento, "a prioridade deveria ser atribuída apenas ao presidente da Assembleia da República".Desta forma, a bancada do BE "entendeu, em decisão unânime, não participar no plano de vacinação prioritária a realizar na Assembleia da República".