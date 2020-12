AstraZeneca diz que a sua vacina é "100% eficaz" contra forma grave da covid-19

O diretor da AstraZeneca, Pascal Soriot, disse este domingo esperar que o regulador britânico dê luz verde à sua vacina contra a covid-19 na próxima semana. A vacina, que está a ser desenvolvida com a Universidade de Oxford, viu a sua eficácia contestada depois de testes terem dado que era 70% em média. Com resultados a dar 95% e outros apenas 64%.

Em entrevista ao Sunday Times, garantiu que a farmacêutica tem "a fórmula vencedora para vencer a covid-19". Acrescentando que a vacina é "100% eficaz" a prevenir a forma mais grave da doença. Os resultados ainda devem ser publicados em revistas científicas, mas Pascal Soriot já antecipou que os novos dados mostram que a vacina é tão eficaz como a da Pfizer e da Moderna, que já foram aprovadas. A eficácia deve assim chegar aos 95%.



Há um mês, o consórcio AstraZeneca/Oxford anunciava uma eficácia média de 70% da sua vacina. Dizendo que um grupo que levou apenas uma dose e meia da vacina tinha apresentado 95% de eficácia. Os participantes do estudo que levaram as duas doses mostravam uma eficácia de apenas 64%. Os resultados contraditórios, com os mais elevados a serem resultado de um erro, levaram a que as autoridades pedissem novos controlos de eficácia.



Agora, o responsável pela farmacêutica veio anunciar que esses controlos estão concluídos e que esperam na próxima semana ver luz verde para começar a administrar a vacina.



Pascal Soriot referiu ainda esperar que a sua vacina seja eficaz perante a nova estirpe do vírus, que terá começado a circular no Reino Unido.



Portugal tem prevista a compra de 1,4 milhões de doses desta vacina. A maior compra prevista entre todas as vacinas possíveis.