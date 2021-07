Auto-agendamento da vacina a partir dos 20 anos adiado para a semana

O auto-agendamento para os jovens a partir dos 20 anos devia ter começado a 14 de julho, de acordo com o calendário da task-force para a vacinação, mas foi adiado e apenas deverá avançar para a semana. Nessa altura, porém, a expetativa é que a marcação de vacina online seja possível logo para as pessoas a partir dos 18 anos.

A notícia é avançada pelo Público, que cita fonte da task-force. O auto-agendamento para os jovens a partir dos 23 anos, recorde-se, já é possível desde o início da semana passada. Em regra, a vacina acontece duas semanas depois do agendamento on-line.

O adiamento é justificado com a diminuição da quantidade de doses de vacinas que estão a chegar a Portugal e com a necessidade de assegurar a administração das segundas doses. O compasso de espera permitirá evitar que se formem filas de espera.

Aliás, segundo escreve o Correio da Manhã, neste momento os utentes mais jovens - acima de 23 anos - estão com muitas dificuldades para marcar a vacinação através do autoagendamento, sendo colocados em lista de espera. Os problemas, diz o jornal, são maiores na área do Grande Porto.

Em todo o caso, nos concelhos onde a vacinação dos mais velhos está mais avançada, já há jovens - alguns até com 18 anos - que estão a ser chamados pelos centros locais para receber a vacina.

Vacinação nos 12-15 anos só com comorbilidades, dizem peritos

A maioria dos peritos da Comissão Técnica de Vacinação defende que os jovens entre os 12 e os 15 anos só sejam vacinados contra a covid-19 se tiverem comorbilidades de risco para a doença, adianta o Público. A questão, contudo, ainda não está fechada e não haverá unanimidade sobre dentro do grupo de trabalho.

Já foram registados riscos da vacina e riscos de hospitalização e doença grave nas crianças, mas foram casos raros.

A ministra da Saúde avançou, em entrevista à TVI no início do mês, que, mantendo-se o plano de vacinação previsto, os jovens com idade inferior a 18 anos deveriam começar a ser vacinados contra a covid-19 na última semana de agosto.