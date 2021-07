Governo está a negociar entrega antecipada de vacinas da Pfizer

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta quarta-feira, 21 de julho, que está neste momento em cima da mesa "a possibilidade de termos mais doses de vacinas, da Pfizer, com entrega antecipada através de cedências de outros países que estão com campanhas de vacinação noutras fases".

Em declarações aos jornalistas em Lisboa, à saída da cerimónia de assinatura de um protocolo com o setor social para investimentos com verbas do PRR, a ministra garantiu que "o país continua empenhado em, junto da Comissão [Europeia] e dos outros países que estão no processo de compras conjuntas tentar agilizar a compra de mais quantidades de vacinas".

Marta Temido reagia assim às notícias que dão conta de atrasos no processo de vacinação, nomeadamente no auto-agendamento para os jovens a partir dos 20 anos, que já deveria ter começado a 14 de julho.

"A campanha prossegue como estava determinado" e "está a decorrer a um ritmo muito encorajador", disse. "Conseguimos vacinar mais de 120 mil pessoas por dia, em média, o que nos permitiu atingir já uma vacinação de parte significativa da população e sobretudo ter a expetativa de na segunda semana de agosto conseguir atingir uma nova marca em termos do que era o nosso calendário".

"O que foi comunicado foi que há aqui algum constrangimento de alguns dias, para as pessoas saberem com o que podem contar, e que vai ser ultrapassado com brevidade", rematou a ministra, sublinhando que "não há aqui qualquer contratempo no plano de vacinação, é uma questão de gestão", insistiu.

Sobre a vacinação dos mais jovens, a partir dos 12 anos, Marta Temido explicou que não há ainda uma decisão final sobre como deverá decorrer a vacinação, nomeadamente se a mesma incidirá apenas sobre os grupos de risco ou com comorbilidades.