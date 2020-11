Bares e restaurantes franceses vão fechar até meados de janeiro

Os restaurantes e bares em França deverão manter-se fechados até meados de janeiro por imposição do Governo, no sentido de travar a pandemia de covid-19 no país, avança a rádio France Info, citada pela Bloomberg.





O Governo francês decretou que os negócios não essenciais encerrassem no final de outubro, numa altura em que o número de casos disparou. O objetivo era reabrir as lojas a 1 de dezembro, caso as condições sanitárias o permitissem. O primeiro-ministro, Jean Castex, terá contudo excluído restaurantes e bares da lista das reaberturas.





O ministro da Saúde francês, Olivier Veran, também já veio afirmar que os bares e restaurantes não irão abrir em dezembro, noutro canal televisivo, o BFM TV.





Questionado no canal televisivo France 2 acerca da possibilidade de restaurantes e bares só reabrirem em janeiro, um porta-voz oficial do Governo, Gabriel Attal, afirmou que "por agora, não há um calendário definido", e que chegariam novidades no início de dezembro.





Agora que o número de casos está a decrescer, alguns donos de lojas estão a pressionar o Governo para reabrir na semana de 27 de novembro, quando costumam existir as campanhas da Black Friday.