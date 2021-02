Bayer também vai ajudar a produzir as vacinas da CureVac

Leia Também Vacinas elevam pressão sobre Merkel e chanceler põe mãos ao trabalho

A Bayer chegou a acordo para fabricar a vacina experimental contra a covid-19 produzida pela CureVac. Este entendimento permitirá reforçar a capacidade de produção desta vacina, isto numa altura em que os constrangimentos verificados na produção de outras vacinas está a causar divisões dificuldades ao processo de vacinação na União Europeia.Este acordo reforça a parceria já existente entre as duas entidades alemãs, até aqui sobretudo circunscrita ao apoio concedido pela Bayer no que diz respeito às aprovações dos reguladores e à distribuição global da vacina. A Bayer deverá produzir 160 milhões de doses da vacina da CureVac a partir de 2020, segundo estimativa da própria farmacêutica.Por outro lado, o entendimento surge depois de outras congéneres europeias como a Sanofi e a Novartis terem redirecionado a respetiva capacidade de produção para assegurar maior escala de produção à vacina produzida pelo consórcio entre a Pfizer e a BioNTech.Ao longo das últimas semanas, as principais farmacêuticas mundiais têm encetado esforços no sentido de garantir uma maior capacidade de produção para enfrentar uma pandemia que já causou mais de 2,2 milhões de mortes em todo o mundo.É também uma resposta aos apelos de diversos países e organizações internacionais no sentido de maior cooperação entre farmacêuticas de modo a acelerar e robustecer a resposta à crise pandémica.