Vacinas elevam pressão sobre Merkel e chanceler põe mãos ao trabalho

Leia Também BioNTech garante mais 75 milhões de doses para países da UE no segundo trimestre Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week's offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2021

Angela Merkel vai realizar esta segunda-feira um conjunto de reuniões por videoconferência para medir o pulso ao processo às estratégias de vacinação alemã e europeia e tentar baixar o tom das críticas de que Berlim e Bruxelas vêm sendo alvos.A chanceler alemã vai assim conversar com líderes de farmacêuticas, líderes dos estados federados germânicos e ainda com elementos da Comissão Europeia para tentar acelerar procedimentos e garantir maior celeridade na vacinação em curso no Velho Continente.Internamente, Merkel está sob forte pressão devido ao número escasso de vacinas destinadas ao programa de vacinação alemão e por ter delegado responsabilidades nesta matéria à Comissão, que atuou em nome dos 27 Estados-membros.A oposição alemã e vários líderes de governos regionais consideram que a chanceler devia, unilateralmente, ter assegurado mais vacinas para a população germânica, tirando partido da melhor condição económica de Berlim face aos parceiros europeus.A presidente do órgão executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou este domingo que a AstraZeneca vai entregar 9 milhões de doses adicionais de vacinas contra a covid-19 ainda durante o primeiro trimestre deste ano.Em plena disputa com a farmacêutica anglo-sueca na sequência do anúncio por parte desta de que iria reduzir as entregas devido a constrangimentos de produção, Von der Leyen revelou agora que a AstraZecena vai iniciar a entrega de vacinas uma semana antes do previsto e que irá também reforçar a respetiva produção. Também Von der Leyen tem recebido fortes críticas nos últimos dias, designadamente por privilegiar acordos a preços reduzidos e tardios que colocam a UE numa posição de desvantagem face a outros países.Estas doses extra elevam para 40 milhões o total de doses que a AstraZeneca vai entregar à UE, apenas cerca de metade daquilo que estava previsto ser entregue nos primeiros três meses de 2021.O consórcio Pfizer-BioNTech anunciou já esta segunda-feira que, tal como referido recentemente, vai produzir 75 milhões de doses adicionais para entregar ao bloco europeu durante o segundo trimestre, uma garantia que recoloca as entregas dentro do prazo inicialmente previsto.Ainda no que diz respeito a vacinas, foi noticiado esta manhã um acordo para a Bayer produzir vacinas da Curevac.