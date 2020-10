BE rejeita estado de emergência e incentiva governo a explicar medidas contra a covid-19 aos portugueses

Leia Também Rui Rio lamenta que não se possa fazer um confinamento como em março e abril

Catarina Martins diz que a população portuguesa "tem de perceber as medidas [contra a covid-19], a coerência das medidas e ter os meios para as aplicar". A mensagem foi repetida várias vezes durante o discurso da líder do Bloco de Esquerda, após a reunião desta sexta-feira com o primeiro-ministro. Catarina Martins defende assim a uma estratégia que assenta na educação dos portugueses.A coordenadora do Bloco alertou também para a "enorme pressão no Serviço Nacional de Saúde" referindo que existem dois objetivos na luta contra a pandemia. "Por um lado, como é que preservamos a capacidade de resposta do SNS. Sabemos que a pandemia se vai prolongar por largos meses durante o próximo ano." Por outro lado, diz Catarina Martins, importa "controlar estes números a tempo de as famílias poderem em condições de maior segurança ter os seus encontros de Natal".Outro ponto repisado pela líder do Bloco de Esquerda foi o "trabalho extraordinário" dos profissionais de saúde e o seu cansaço. "Pensemos nós também como é que podemos auxiliar o seu trabalho", apelou Catarina Martins aos portugueses, referindo que os profissionais de saúde já fizeram "mais de 15 milhões de horas extraordinárias este ano".Para aliviar a pressão, o Bloco voltou a referir que em cima da mesa está a possibilidade de ser feita uma requisição civil dos hospitais privados, rejeitando que os mesmos não sejam remunerados neste cenário: "Claro que serão pagos, aquilo que for justo". Contudo, Catarina Martins vinca que "os privados não devem fazer contratos apenas comos lhes interessa para poderem lucar com a pandemia".Em relação ao Estado de Emergência, considera ser "uma medida de última linha, que tem uma vigência de 15 dias e que esta pandemia vai demorar longos meses". Conclui, por isso, ser "desejável e possível" que sejam encontrados "outros mecanismos para tomar medidas que possam proteger a população".António Costa recebe esta sexta-feira os partidos políticos com assento parlamentar para discutir a evolução da situação epidemiológica em Portugal, antes do Conselho de Ministros extraordinário marcado para este sábado.(Notícia atualizada às 13h46)