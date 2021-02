BioNTech/Pfizer aumenta produção para dois mil milhões de doses este ano

A BioNTech e a Pfizer vão reforçar a capacidade de produção da sua vacina para fabricarem dois mil milhões de doses este ano, em vez dos 1,3 mil milhões inicialmente anunciados.





Assim, a BioNTech e a Pfizer estão a caminho de cumprir o prazo de entrega para as doses da vacina contra a covid-19 que vão ser entregues à União Europeia.

Os países europeus têm-se confrontado com alguns atrasos no envio das vacinas, pelo menos temporariamente, uma vez que todas as fabricantes ocidentais com vacinas aprovadas – Moderna, Pfizer/ BioNTech e AstraZeneca – não têm conseguido cumprir as metas iniciais de entrega.

A BioNTech e a Pfizer estão a trabalhar no sentido de acelerar as entregas na Europa a partir de 15 de fevereiro, referiram as duas empresas parceiras no comunicado divulgado esta segunda-feira.