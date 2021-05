Boris Johnson antecipa fim do lockdown no Reino Unido a 21 de junho

As restrições no Reino Unido poderão ser levantadas no espaço de sete semanas, avançou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. De acordo com a agência Bloomberg, o governante traça o dia 21 de junho como a data para levantamento do lockdown que vigora no território. As declarações foram feitas durante a campanha eleitoral, já que Escócia, Gales e Inglaterra vão a votos para eleições locais a partir desta quinta-feira, dia 6 de maio.

Johnson destaca que a campanha de vacinação a decorrer a bom ritmo e os dados favoráveis da situação epidemiológica no Reino Unido, caso se mantenham nas próximas sete semanas, permitirão levantar as restrições impostas.

Leia Também Parlamento Europeu ratifica acordo sobre novas relações UE-Reino Unido

"Com a vacinação a correr como está - temos 50 milhões de vacinações hoje, um quarto da população adulta, uma em cada quatro pessoas, já receberam duas doses", afirmou. A combinação destes dados permitirá ao governo britânico arrancar com a próxima fase do desconfinamento no país, a 17 de maio, data em que a restauração poderá receber pessoas no interior dos espaços. Também será nessa data que as viagens internacionais, já a pensar na época de férias, poderão ser retomadas.

Mas, caso esse cenário avance efetivamente, Johnson sublinhou a importância de manter as viagens internacionais sob vigilância, já que o país pretende evitar a importação de novos casos de covid-19.

Lista de países "seguros" publicada em breve

Com o regresso das viagens a partir de meados de maio, os britânicos aguardam por uma lista de destinos considerados "seguros" relativamente à covid-19. O Reino Unido está a preparar esta lista, que será composta por países cuja situação epidemiológica relativamente à covid-19 é favorável, sendo permitida a estadia por parte de cidadãos britânicos, sem a necessidade de quarentena no regresso a casa.

De acordo com Liz Tuss, a ministra do Comércio britânica, esta lista será divulgada "em breve", ainda esta semana, indicou à Sky News. Os meios de comunicação britânicos indica que esta lista poderá ser publicada no final da semana.



De acordo com o jornal The Sun, Portugal, um dos destinos que mais recebe turistas britânicos, deverá figurar nesta lista de países.