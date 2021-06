Reino Unido admite aliviar restrições nas viagens para britânicos com vacinação completa

Matt Hancock, secretário da Saúde do Reino Unido, à Sky News, citado pela Reuters Os turistas britânicos são os segundos que mais gastam em férias na Europa, depois dos alemães, sendo que a sua ausência penaliza as economias dos países do sul, nomeadamente Portugal. Atualmente, não podem viajar para a maioria dos países europeus sem realizar testes e quarentena, custos que têm de suportar.



Os turistas britânicos são os segundos que mais gastam em férias na Europa, depois dos alemães, sendo que a sua ausência penaliza as economias dos países do sul, nomeadamente Portugal. Atualmente, não podem viajar para a maioria dos países europeus sem realizar testes e quarentena, custos que têm de suportar.

O Reino Unido está a trabalhar num alívio das restrições nas viagens para os britânicos que estão já vacinados com as duas doses. O objetivo é que possam passar as férias de verão na Europa, naquele que é um plano que ainda não está fechado."O objetivo do programa de vacinação é remover restrições e que as pessoas estejam protegidas pela vacina e não por estas regras", disse