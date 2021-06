Boris Johnson vê como “muito provável” que Reino Unido levante restrições a 19 de julho

Leia Também Reino Unido incluído na lista de países sujeitos a quarentena para entrar em Portugal

Mesmo com um aumento dos casos de infeção, nomeadamente devido à variante delta, Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, descreveu como "muito provável" que as restrições sejam levantadas a 19 de julho.Em declarações à imprensa, citadas pela agência Bloomberg, Boris Johnson notou que, apesar do aumento de casos, o número de hospitalizações e mortos no Reino Unido continua "relativamente baixo". O governante destacou ainda o processo de vacinação que continua a avançar.Johnson indicou à imprensa que o fim das regras de distanciamento social não acontecerá a 5 de julho, hipótese anteriormente avançada. O primeiro-ministro destacou que seria "sensato" tirar algum tempo para analisar os padrões de infeção no país antes de levantar mais restrições."A cada dia que passa é mais claro para mim e para todos os conselheiros científicos de que estamos muito provavelmente numa posição para dizer que a 19 de julho seja realmente um término e que poderemos voltar à vida como era antes da covid dentro do possível", avançou Boris Johnson à imprensa britânica.É esperado que Sajid Javid detalhe estes planos do governo britânico ainda esta segunda-feira. Javid sucede a Matt Hancock, que apresentou este domingo a demissão do cargo, após ter sido visto a quebrar as regras de distanciamento social.Este domingo, o Reino Unido contabilizava 14.623 novos casos de infeção, com o número de casos a aumentar ao longo das últimas semanas. No início de junho, o número de casos diários rondava os 3 mil.