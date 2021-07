Reino Unido vai alterar regras de isolamento para quem tiver vacinação completa

Em entrevista à BBC, o ministro da Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, anunciou que as regras para isolamento vão ser aliviadas para os britânicos que já tenham o esquema de vacinação completo."Vamos ter um sistema mais proporcional de testes, rastreio e isolamento e está absolutamente correto que quem já tenha recebido duas doses de vacina tenha uma abordagem diferente face àquela que temos hoje", indicou durante a entrevista.Neste momento, no Reino Unido 64% dos adultos já têm duas doses da vacina contra a covid-19. O país começou o processo de vacinação ainda no início do mês de dezembro de 2020.O Reino Unido anunciou esta segunda-feira o levantamento de restrições a 19 de julho, com o ministro da Saúde a indicar que o território prepara-se "para voltar ao normal" nessa data.Ainda assim, Javid indicou que o número de casos de covid-19 poderá ascender até aos 100 mil por dia durante o verão, quando todas as restrições sejam aliviadas.