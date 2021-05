Bruxelas pede indemnização multimilionária à AstraZeneca por atraso na entrega de vacinas

A farmacêutica diz que espera entregar o total de doses até ao final de dezembro, mas o advogado da UE Rafael Jafferali disse ao tribunal que "com um atraso de seis meses é um falhanço óbvio", refere a AP.

A Comissão Europeia pediu esta quarta-feira num tribunal belga a imposição de uma multa multimilionária à farmacêutica AstraZeneca devido aos atrasos na entrega das doses de vacina contra a covid-19 à União Europeia.O representante legal da Comissão indicou que a UE pretende uma compensação de 10 euros por dose e por cada dia de atraso na entrega das vacinas, considerando que a farmacêutica incumpriu com o acordado com Bruxelas, avança a Reuters.O contrato da AstraZeneca com a Comissão previa a entrega inicial de 300 milhões de doses para serem entregues ao longo deste ano. No entanto, apenas 30 milhões de doses foram entregues no primeiro trimestre e, segundo Bruxelas, as entregas no segundo trimestre deverão totalizar 70 milhões de doses, contra as prometidas 180 milhões.Adicionalmente, o advogado referiu que a União pretende 10 milhões de euros em multas à AstraZeneca por cada quebra de contrato que o juiz determine.Um veredito é esperado em junho.