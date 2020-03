Na Sport TV, "todos os canais 'premium' estão isentos de pagamento enquanto durar o estado de exceção que impacta as competições desportivas", segundo comunicado da empresa.



Também a Eleven Sports, operador de canais de desporto, teve a mesma estratégia.



"Numa altura em que a pandemia da covid-19 já está a ter um impacto direto na vida dos portugueses, e diversas competições desportivas nacionais e internacionais se encontram condicionadas ou suspensas, a Eleven Sports (...) tomou a decisão de não cobrar a mensalidade, a novos e atuais clientes, para os seus seis canais 'premium' desportivos, bem como para o serviço de 'streaming'", anunciou na semana passada a empresa.



Esta oferta, segundo a Eleven Sports, "mantém-se durante um período e 30 dias".



Na sexta-feira, num comunicado conjunto, a Meo, a NOS e a Vodafone reforçaram que, tendo em conta o "tempo de crise excecional" que se vive, "os operadores, com o objetivo de minorar as consequências do isolamento, tomaram a decisão, juntamente com a Sport TV, BTV e Eleven Sports, de não cobrar a mensalidade aos clientes".



Já a agência de notícias Lusa decidiu permitir, desde 16 de março, o acesso a todas as notícias relacionadas com o novo coronavírus publicadas no seu 'site'.



Qualquer pessoa pode, assim, ler na íntegra as notícias relacionadas com a pandemia de covid-19 que sejam publicadas em www.lusa.pt. O acesso às notícias pode ser feito diretamente no 'site' ou através das páginas da Lusa nas redes sociais Facebook e Twitter.

