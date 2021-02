CEO da AstraZeneca garante a Costa entrega de mais nove milhões de doses da vacina

A AstraZeneca vai entregar à União Europeia (UE) nove milhões de doses adicionais da sua vacina para a covid-19 até final de março, garantiu esta terça-feira o CEO da farmacêutica a António Costa.No âmbito da presidência portuguesa da UE, o primeiro-ministro conversou hoje com Pascal Soriot por vídeo-chamada e recebeu a garantia por parte do responsável de que a AstraZeneca irá reforçar a produção para aumentar as entregas.O anúncio foi feito por Costa através do Twitter.

Reuni, por VTC, com Pascal Soriot, CEO mundial da @AstraZeneca, que reiterou o compromisso em reforçar a sua capacidade de produção na Europa, de modo a cumprir o calendário de entregas de vacinas para a #UE. Cada dia de atraso é um dia perdido e são vidas que se colocam em risco.





A @AstraZeneca vai fornecer à #UE 9 milhões de doses adicionais da sua vacina anti-#COVID19 num total de 40 milhões de doses no primeiro trimestre, um aumento de 30% em relação à proposta anterior. Trabalhamos, com a @EU_Commission, pela proteção da vida e da saúde dos europeus. pic.twitter.com/acoBuHm0uW — António Costa (@antoniocostapm) February 2, 2021

Cada dia de atraso é um dia perdido e são vidas que se colocam em risco", sublinha Costa.



Numa segunda nota, o líder do Governo detalha os números acordados: mais nove milhões de doses até final do primeiro trimestre, num total de 40 milhões de doses. Trata-se, assinala António Costa, de um "aumento de 30% em relação à proposta anterior".











