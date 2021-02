Lares receberam instruções do Governo para vacinar dirigentes

Afinal, foi o próprio Governo a dar indicações às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), através da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), para incluir os "dirigentes ativos" de lares de idosos e unidades de cuidados continuados nas listas prioritárias para o plano de vacinação contra a Covid-19.A informação é avançada esta quarta-feira, 3 de fevereiro, pelo Correio da Manhã , que cita vários dirigentes de IPSS. É o caso, por exemplo, de Conceição Marques, diretora do Centro Social de Sande S. Clemente, em Guimarães: "Seguimos à risca as orientações que nos chegaram do senhor primeiro-ministro, que indicavam que fossem incluídos utentes, funcionários e dirigentes ativos. Foi isso que fizemos ao indicar para vacinação pessoas que consideramos essenciais ao funcionamento da instituição", afirmou a responsável, em declarações ao Correio da Manhã.Nos últimos dias, recorde-se, foram tornados públicos vários casos de dirigentes que foram vacinados sem, alegadamente, cumprirem os requisitos do decreto do plano nacional de vacinação.