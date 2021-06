Certificado digital será aplicado para ir a jogos de futebol e espetáculos, diz Marques Mendes

Leia Também Certificado digital substitui testes para idas a casamentos e batizados

O Governo vai aprovar já na quinta-feira a utilização do certificado digital referente à covid-19 para ir a eventos como casamentos, jogos de futebol ou espetáculos, indicou este domingo Luís Marques Mendes no seu habitual espaço de comentário na SIC.Segundo o comentador, além destas três situações, o Governo está ainda a estudar outras possibilidades em que o certificado covid possa substituir os testes."Ao que apurei, o Governo vai aprovar um Decreto-Lei a determinar que o Certificado Covid se aplique cá dentro e não apenas em viagens", disse. "Exemplificando: quem tiver Certificado Covid pode ter acesso sem restrições a casamentos, jogos de futebol e espectáculos. Estas três situações já estão definidas. Mas o Governo está ainda a estudar a hipóteses de alargar o Certificado Covid a outras situações, atividades e eventos, designadamente no acesso a restaurantes", detalhou Marques Mendes."E eu acrescentaria: liberdade de circulação. Quem tiver Certificado Covid não deve ter restrições à circulação pelo país", atirou."Nesta fase da pandemia, o caminho não é fechar ou voltar a confinar. A solução é testar mais e vacinar ainda mais depressa. Ora, o Certificado Covid é um incentivo à testagem e à vacinação. Quem já estiver vacinado pode ter o Certificado; quem ainda não estiver vacinado pode tê-lo na mesma se fizer teste e o teste for negativo", argumentou.Luís Marques Mendes referiu ainda a decisão do Governo de interditar as deslocações de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) durante o fim de semana."A decisão é bem intencionada: evitar que a variante delta se espalhe pelo país", reconheceu.No entanto, o antigo presidente do PSD tem grandes reservas quanto à eficácia da decisão."Tenho sérias dúvidas é que a medida seja eficaz. Querendo sair, as pessoas acabam por sair na mesma", concluiu.