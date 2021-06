Deputados proibidos de ocupar cargos executivos em clubes e federações desportivas

PS, PSD e CDS devem chumbar a proposta do PAN que proíbe os deputados de integrar órgãos sociais de clubes e federações desportivas. Em alternativa, o Parlamento prepara-se para aprovar uma proposta menos restritiva, que trava apenas a ocupação de cargos executivos.

Em causa está uma alteração ao Estatuto dos Deputados, em votação na especialidade esta quarta-feira, 23 de junho. Segundo escreve o CM, a proposta do PSD deverá ser aprovada com os votos favoráveis do proponente e também do BE, PCP, CDS e PAN.

"Em nome de uma maior transparência no exercício do cargo de deputado, os políticos não devem exercer, em simultâneo, o seu mandato com quaisquer cargos nos órgãos executivos das entidades envolvidas em competições desportivas profissionais, incluindo as respetivas sociedades acionistas", refere o deputado do PSD, André Coelho Lima.

Se fosse viabilizada a proposta mais restritiva sugerida pelo PAN, agora liderado por Inês Sousa Real, o jornal lembra que, por exemplo, a deputada Cláudia Santos (PS) teria de renunciar ao cargo de presidente do conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ou Tiago Barbosa Ribeiro, candidato socialista à Câmara do Porto, sair do Conselho Superior do FC Porto.